В Чили число случаев коронавируса превысило 20 тысяч

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В Чили более 20 тыс. человек заболели коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Чили число случаев коронавируса превысило 20 тысяч
  • Reuters

Об этом на пресс-конференции, которая транслировалась каналом Teletrese, заявила замминистра здравоохранения страны Паула Даса.

«Вчера было зарегистрировано 980 новых случаев, из них у 876 заразившихся были симптомы, а у 104 симптомов не было. Таким образом, к сегодняшнему дню число заболевших достигло 20 643», — цитирует её ТАСС.

Она также отметила, что к настоящему моменту 50% заразившихся уже выздоровели, при этом от COVID-19 умерли 270 пациентов.

Ранее президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что определённые ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, могут продлиться в стране до двух лет.

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