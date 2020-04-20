В Чили предрекли двухлетние ограничительные меры из-за коронавируса

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Президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что определённые ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, могут продлиться в стране до двух лет. Его выступление транслировалось в эфире телеканала Teletrese.
В Чили предрекли двухлетние ограничительные меры из-за коронавируса
  • Reuters

«Пандемия, вероятно, останется с нами до тех пор, пока не будет изобретена эффективная вакцина, подходящая для массового производства. На это может уйти до двух лет… Наша жизнь не вернётся к прежнему, обычному режиму ещё долго», — цитирует его ТАСС.

Как отметил глава Чили, граждане страны «должны привыкнуть к новому режиму жизни», который включает определённые ограничения из-за угрозы заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в Чили около 300 медиков заразились коронавирусной инфекцией COVID-19.

19 апреля во Всемирной организации здравоохранения назвали число скончавшихся от коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.

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