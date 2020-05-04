В Иране прокомментировали решение США остановить финансирование ВОЗ
- РИА Новости
«Коронавирус является общей для всех угрозой безопасности и здоровью в мире», — цитирует РИА Новости Рухани.
По его словам, «подрыв ВОЗ» означает «ослабление совместной международной борьбы против этого вируса».
«Поспешное и безответственное решение правительства США лишить ВОЗ необходимого финансирования стоит рассматривать как ещё одну стратегическую ошибку, допущенную ими во время совместной борьбы всего мира с коронавирусом», — добавил он.
15 апреля американский лидер Дональд Трамп объявил о приостановке США взносов в ВОЗ из-за «плохого управления и сокрытия информации о распространении коронавируса».
Глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ВОЗ ничего не скрывает от стран мира.