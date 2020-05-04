В Иране прокомментировали решение США остановить финансирование ВОЗ

Короткая ссылка
Решение США прекратить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) стало стратегической ошибкой Вашингтона в условиях совместной борьбы мира с коронавирусом. Об этом заявил иранский лидер Хасан Рухани.
В Иране прокомментировали решение США остановить финансирование ВОЗ
  • РИА Новости

«Коронавирус является общей для всех угрозой безопасности и здоровью в мире», — цитирует РИА Новости Рухани.

По его словам, «подрыв ВОЗ» означает «ослабление совместной международной борьбы против этого вируса».

«Поспешное и безответственное решение правительства США лишить ВОЗ необходимого финансирования стоит рассматривать как ещё одну стратегическую ошибку, допущенную ими во время совместной борьбы всего мира с коронавирусом», — добавил он.

15 апреля американский лидер Дональд Трамп объявил о приостановке США взносов в ВОЗ из-за «плохого управления и сокрытия информации о распространении коронавируса».

Глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ВОЗ ничего не скрывает от стран мира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить