В Иране прокомментировали решение США остановить финансирование ВОЗ

Решение США прекратить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) стало стратегической ошибкой Вашингтона в условиях совместной борьбы мира с коронавирусом. Об этом заявил иранский лидер Хасан Рухани.

«Коронавирус является общей для всех угрозой безопасности и здоровью в мире», — цитирует РИА Новости Рухани.

По его словам, «подрыв ВОЗ» означает «ослабление совместной международной борьбы против этого вируса».

«Поспешное и безответственное решение правительства США лишить ВОЗ необходимого финансирования стоит рассматривать как ещё одну стратегическую ошибку, допущенную ими во время совместной борьбы всего мира с коронавирусом», — добавил он.

15 апреля американский лидер Дональд Трамп объявил о приостановке США взносов в ВОЗ из-за «плохого управления и сокрытия информации о распространении коронавируса».

Глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ВОЗ ничего не скрывает от стран мира.