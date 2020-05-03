Военные России и Италии продезинфицировали ещё три лечебных учреждения

Российские и итальянские военные специалисты продезинфицировали ещё три лечебных учреждений в Ломбардии. Об этом сообщили в Минобороны России.

РИА Новости

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