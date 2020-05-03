Военные России и Италии продезинфицировали ещё три лечебных учреждения
- РИА Новости
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«Военнослужащие Минобороны России и итальянские военнослужащие провели дезинфекцию трёх лечебных учреждений в восточной части столицы провинции Брешиа», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что «в мероприятиях по обеззараживанию объектов приняли участие более 30 военнослужащих и семь единиц специальной техники».
Ранее мэр Верделло провинции Бергамо Фабио Моссале на встрече российских и итальянских специалистов в доме для людей с ограниченными возможностями здоровья Instituto delle Figlie di Santa Maria Della Divina Provvidenza поблагодарил военнослужащих из России за помощь в дезинфекции.