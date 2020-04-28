Военные России и Италии продезинфицировали ещё три дома престарелых

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Российские и итальянские военные специалисты продезинфицировали ещё три дома для пожилых людей в провинции Брешиа (Ломбардия). Об этом сообщили в Минобороны России.

«Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБЗ Вооружённых сил Италии провели дезинфекцию внутренних помещений и прилегающих дорог ещё трёх лечебных учреждений провинции Брешиа», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что всего российские военные специалисты совместно с итальянскими провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых в 83 населённых пунктах Ломбардии.

Ранее мэр Верделло провинции Бергамо Фабио Моссале на встрече российских и итальянских специалистов в доме для людей с ограниченными возможностями Instituto delle Figlie di Santa Maria Della Divina Provvidenza поблагодарил военнослужащих из России за помощь в дезинфекции.

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