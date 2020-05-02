Число жертв коронавируса в США превысило 65 тысяч

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Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в США достигло 65 068. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
Число жертв коронавируса в США превысило 65 тысяч
  • Reuters

Отмечается, что общее число заразившихся COVID-19 в Соединённых Штатах составило 1 104 161.

Всего в стране проведено более 6,5 млн тестов на коронавирус.

29 апреля сообщалось, что более 60 тыс. человек умерли от коронавирусной инфекции в США.

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