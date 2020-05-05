США планируют закупить системы вооружения стран бывшего СССР

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RT
Соединённые Штаты намерены приобрести специальные боеприпасы и системы вооружения, которые «производятся и используются странами бывшего СССР или Восточного блока». Об этом говорится в заявке Управления Армии США по работе с подрядными организациями в Рок-Айленде, с текстом которой ознакомился RT.
США планируют закупить системы вооружения стран бывшего СССР
  • Pixabay

Согласно документу, приобретение специальных боеприпасов и систем вооружения (SAWS) необходимо американскому Министерству обороны, другим американским ведомствам и иностранным союзникам «с целью проведения испытаний и учений, а также боевого применения».

В рамках данной закупки термины SAWS и «боеприпасы, не соответствующие стандартам НАТО» касаются главным образом боеприпасов и вооружений, которые производятся и используются странами бывшего СССР или Восточного блока.

Как указывается в заявке, Управление Армии США по работе с подрядными организациями планирует заключить с несколькими поставщиками пятилетний контракт с неустановленным сроком поставки на приобретение и доставку боеприпасов и систем вооружения в места дислокации как в континентальной части Соединённых Штатов, так и за её пределами.

Ранее Пентагон разместил заявку на закупку припасов для оружия, которое не используется в НАТО, в том числе для автомата Калашникова, пистолетов Токарева и Макарова.

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