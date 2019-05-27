В «Ростехе» оценили планы США закупить припасы для российского оружия

В «Ростехе» прокомментировали намерение Пентагона найти поставщика боеприпасов для российского вооружения, отметив, что этому мешают санкционные ограничения.

«Оригинальные качественные боеприпасы российского производства могут быть поставлены США только в случае снятия соответствующих санкционных ограничений», — рассказал представитель корпорации Интерфаксу.

Он отметил, что указанные в перечне Пентагона пистолеты, автоматы и пулемёты являются советским и российским оружием, которое ранее было поставлено разным странам от Азии до Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

«Есть все основания полагать, что в текущий момент эти боеприпасы могут быть закуплены в том числе в странах, где они производятся без российской лицензии», — подчеркнули в Ростехе.

Ранее Министерство обороны США разместило заявку на закупку запасов для оружия, которое не используется в НАТО, в том числе для автомата Калашникова, пистолетов Токарева и Макарова.