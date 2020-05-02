Посольство связалось ещё с четырьмя школьниками из России в США

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Посольство России в США установило контакт ещё с четырьмя российскими школьниками в США, родители которых хотят вернуть их домой.
Посольство связалось ещё с четырьмя школьниками из России в США
  • Reuters

«Не прекращается работа по установлению местонахождения российских школьников, прибывших в США по линии американских образовательных программ. За последние дни установлены контакты с еще четырьмя из них», — цитирует страница посольства в Facebook посла России в США Анатолия Антонова.

Он отметил, что детей планируют вывозить через Нью-Йорк.

Ранее посольство России в США уточнило, что вывозным рейсом из Нью-Йорка в Москву вылетели 257 человек.

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