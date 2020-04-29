Посольство уточнило число вылетевших из Нью-Йорка россиян

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Посольство России в США уточнило, что вывозным рейсом из Нью-Йорка в Москву вылетели 257 человек. Соответствующее сообщение опубликовано в Twitter диппредставительства.
Посольство уточнило число вылетевших из Нью-Йорка россиян
  • globallookpress.com

«Очередной вывозной рейс с 257 гражданами направляется из Нью-Йорка на родину», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в самолёте находятся более 300 россиян, в том числе пожилые граждане и школьники.

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