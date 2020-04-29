Посольство уточнило число вылетевших из Нью-Йорка россиян

Посольство России в США уточнило, что вывозным рейсом из Нью-Йорка в Москву вылетели 257 человек. Соответствующее сообщение опубликовано в Twitter диппредставительства.

globallookpress.com

«Очередной вывозной рейс с 257 гражданами направляется из Нью-Йорка на родину», — указано в сообщении. Очередной вывозной рейс с 257 гражданами направляется из Нью-Йорка на Родину. Российские дипломаты в США желают соотечественникам благополучного возвращения домой!

🛫 https://t.co/KuVW9WiENb 🇷🇺 pic.twitter.com/MccXLCBGON — Пос-во России🇷🇺 в США (@RussiaInUSA) April 29, 2020 Ранее сообщалось, что в самолёте находятся более 300 россиян, в том числе пожилые граждане и школьники.