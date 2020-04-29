Посольство уточнило число вылетевших из Нью-Йорка россиян
- globallookpress.com
«Очередной вывозной рейс с 257 гражданами направляется из Нью-Йорка на родину», — указано в сообщении.
Очередной вывозной рейс с 257 гражданами направляется из Нью-Йорка на Родину. Российские дипломаты в США желают соотечественникам благополучного возвращения домой!— Пос-во России🇷🇺 в США (@RussiaInUSA) April 29, 2020
🛫 https://t.co/KuVW9WiENb 🇷🇺 pic.twitter.com/MccXLCBGON
Ранее сообщалось, что в самолёте находятся более 300 россиян, в том числе пожилые граждане и школьники.