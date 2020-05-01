В Кремле заявили об отсутствии данных о состоянии Ким Чен Ына
- Reuters
Об этом сообщило РИА Новости.
«Нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля официальная информация о состоянии здоровья Ким Чен Ына.
Ранее The New York Post со ссылкой на источники сообщил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын умер или находится в «вегетативном» состоянии.
Глава Корейской ассоциации дружбы Алехандро Као де Бенос позже опроверг сообщения о смерти лидера КНДР.
28 апреля министр по делам национального объединения Южной Кореи Кан Ён Чхоль заявил, что публикации о смерти Ким Чен Ына являются «фейком» и «инфодемией».