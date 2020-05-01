В Кремле заявили об отсутствии данных о состоянии Ким Чен Ына

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет официальной информации о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына.
В Кремле заявили об отсутствии данных о состоянии Ким Чен Ына
  • Reuters

Об этом сообщило РИА Новости.

«Нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля официальная информация о состоянии здоровья Ким Чен Ына.

Ранее The New York Post со ссылкой на источники сообщил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын умер или находится в «вегетативном» состоянии.

Глава Корейской ассоциации дружбы Алехандро Као де Бенос позже опроверг сообщения о смерти лидера КНДР.

28 апреля министр по делам национального объединения Южной Кореи Кан Ён Чхоль заявил, что публикации о смерти Ким Чен Ына являются «фейком» и «инфодемией». 

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