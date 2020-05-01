В Китае за сутки выявили 12 случаев заражения коронавирусом

В Китае за прошедшие 24 часа выявили 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, летальных исходов не зафиксировано.

Об этом свидетельствуют данные Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что в настоящий момент в стране болеют 599 пациентов с COVID-19.

За всё время в Китае подтверждено более 82,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 77,6 тыс. человек, скончались 4633.

Ранее стало известно, что Ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей, отложенная в связи с пандемией COVID-19, будет проведена в Пекине 22 мая.