В Китае за сутки выявили 12 случаев заражения коронавирусом
- Reuters
Об этом свидетельствуют данные Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что в настоящий момент в стране болеют 599 пациентов с COVID-19.
За всё время в Китае подтверждено более 82,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 77,6 тыс. человек, скончались 4633.
Ранее стало известно, что Ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей, отложенная в связи с пандемией COVID-19, будет проведена в Пекине 22 мая.