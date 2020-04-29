В Китае 22 мая откроется ежегодная сессия парламента

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Ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей, отложенная в связи с пандемией коронавируса COVID-19, будет проведена в Пекине 22 мая.
В Китае 22 мая откроется ежегодная сессия парламента
  • globallookpress.com

Как передаёт «Синьхуа», соответствующее решение было принято на заседании Постоянного комитета высшего законодательного органа КНР.

В Китае за последние сутки зафиксировали 22 случая заражения COVID-19.

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