В Китае 22 мая откроется ежегодная сессия парламента

Ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей, отложенная в связи с пандемией коронавируса COVID-19, будет проведена в Пекине 22 мая.

globallookpress.com

Как передаёт «Синьхуа», соответствующее решение было принято на заседании Постоянного комитета высшего законодательного органа КНР. В Китае за последние сутки зафиксировали 22 случая заражения COVID-19.