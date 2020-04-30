В МИД России прокомментировали теракт с 40 погибшими в Сирии
- РИА Новости
Как отметила официальный представитель российского ведомства Мария Захарова, Москва обеспокоена вспышками напряжённости в районах сирийско-турецкой границы, которые находятся под контролем Анкары.
«Считаем необходимым напомнить, что речь идёт о территории Сирии, которая в конечном счёте должна вернуться под контроль Дамаска», — подчеркнула она.
Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил взрыв в сирийском городе Африне, в результате которого погибли несколько десятков человек.
23 апреля в МИД России отметили усилия Турции по вытеснению боевиков из района трассы М4 в сирийской провинции Идлиб и рассчитывают на завершение работы по размежеванию оппозиции и террористов в регионе.