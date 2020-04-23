В МИД России отметили усилия Турции по вытеснению боевиков в Идлибе

Россия отмечает усилия Турции по вытеснению боевиков из района трассы М4 в сирийской провинции Идлиб и рассчитывает на завершение работы по размежеванию оппозиции и террористов в регионе, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Захарова сообщила, что российские и турецкие военные продолжают работу в Идлибе в рамках соглашения России и Турции по организации коридора безопасности вдоль трассы М4 и налаживанию совместного патрулирования.

«Однако данная работа наталкивается на активное противодействие остающихся в зоне деэскалации радикальных формирований. В этой связи мы отмечаем усилия Анкары по вытеснению боевиков из района трассы М4 и рассчитываем, что в конечном счёте произойдёт отмежевание так называемых умеренных от террористов при нейтрализации последних», — подчеркнула представитель МИД России.

21 апреля президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил ситуацию в Идлибе.