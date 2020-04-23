В МИД России отметили усилия Турции по вытеснению боевиков в Идлибе

Короткая ссылка
Россия отмечает усилия Турции по вытеснению боевиков из района трассы М4 в сирийской провинции Идлиб и рассчитывает на завершение работы по размежеванию оппозиции и террористов в регионе, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
В МИД России отметили усилия Турции по вытеснению боевиков в Идлибе
  • Reuters

Захарова сообщила, что российские и турецкие военные продолжают работу в Идлибе в рамках соглашения России и Турции по организации коридора безопасности вдоль трассы М4 и налаживанию совместного патрулирования.

«Однако данная работа наталкивается на активное противодействие остающихся в зоне деэскалации радикальных формирований. В этой связи мы отмечаем усилия Анкары по вытеснению боевиков из района трассы М4 и рассчитываем, что в конечном счёте произойдёт отмежевание так называемых умеренных от террористов при нейтрализации последних», — подчеркнула представитель МИД России.

21 апреля президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил ситуацию в Идлибе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить