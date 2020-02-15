Лавров рассказал о контактах России и Турции по Идлибу
- Reuters
Об этом он сказал в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, которое транслировал телеканал «Россия 24».
Лавров отметил, что договорённости предполагают обеспечение прекращения огня и создание демилитаризованной зоны.
«Но самое главное — отмежевание нормальной оппозиции от террористов», — подчеркнул он.
По его словам, договорённости России и Турции «никоим образом не предполагают отказ от бескомпромиссной борьбы с террористическими группировками».
Он заявил, что террористы пытаются использовать гражданское население в качестве живого щита.
«Задача сложная, но контакты между Россией и Турцией на уровне экспертов, дипломатов, военных, служб безопасности продолжаются с целью найти пути выполнения договорённостей по Идлибу», — сказал он.
Ранее Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу провели встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Также в МИД Турции сообщили, что турецкая делегация отправится 17 февраля в Россию для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе.