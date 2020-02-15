Лавров рассказал о контактах России и Турции по Идлибу

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская и турецкая стороны пытаются найти пути выполнения договорённостей по сирийской провинции Идлиб. 
Лавров рассказал о контактах России и Турции по Идлибу
  • Reuters

Об этом он сказал в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, которое транслировал телеканал «Россия 24».

Лавров отметил, что договорённости предполагают обеспечение прекращения огня и создание демилитаризованной зоны. 

«Но самое главное — отмежевание нормальной оппозиции от террористов», — подчеркнул он.

По его словам, договорённости России и Турции «никоим образом не предполагают отказ от бескомпромиссной борьбы с террористическими группировками».

Он заявил, что террористы пытаются использовать гражданское население в качестве живого щита. 

«Задача сложная, но контакты между Россией и Турцией на уровне экспертов, дипломатов, военных, служб безопасности продолжаются с целью найти пути выполнения договорённостей по Идлибу», — сказал он.

Ранее Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу провели встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Также в МИД Турции сообщили, что турецкая делегация отправится 17 февраля в Россию для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе.

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