Гутерреш осудил взрыв в сирийском Африне

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил взрыв в сирийском городе Африне, в результате которого погибли несколько десятков человек.

«Генеральный секретарь решительно осуждает вчерашний ужасающий взрыв, который произошёл на оживлённом рынке в Африне на севере Сирии. Он выражает глубокие соболезнования семьям погибших», — говорится в сообщении на сайте организации.

Кроме того, Гутерреш призвал к полному и немедленному прекращению огня в Сирии в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Как передаёт РИА Новости, Министерство обороны Турции ранее сообщило, что в центре Африна взорвалась заминированная автоцистерна с горючим, в результате чего погибли 40 человек, включая 11 детей.