Гутерреш осудил взрыв в сирийском Африне

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил взрыв в сирийском городе Африне, в результате которого погибли несколько десятков человек.
Гутерреш осудил взрыв в сирийском Африне
  • AFP

«Генеральный секретарь решительно осуждает вчерашний ужасающий взрыв, который произошёл на оживлённом рынке в Африне на севере Сирии. Он выражает глубокие соболезнования семьям погибших», — говорится в сообщении на сайте организации.

Кроме того, Гутерреш призвал к полному и немедленному прекращению огня в Сирии в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Как передаёт РИА Новости, Министерство обороны Турции ранее сообщило, что в центре Африна взорвалась заминированная автоцистерна с горючим, в результате чего погибли 40 человек, включая 11 детей.

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