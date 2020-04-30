Российские военные продезинфицировали четыре медучреждения в Италии

Российские военные специалисты совместно с итальянскими коллегами провели дезинфекцию четырёх лечебных учреждений и прилегающий дорог в четырёх городах провинции Ломбардия.

«Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБ защиты вооружённых сил Италии провели дезинфекцию внутренних помещений и прилегающих дорог ещё четырех лечебных учреждений в провинции Брешиа (Ломбардия). Дезинфекция была проведена в домах для пожилых людей в городах Сале-Маразина, Марине, Гуссаго и Роденго-Саиано», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что командующий оперативными силами поддержки сухопутных войск Италии Джузеппеникола Тота выразил благодарность российским военным, назвав их действия братской помощью.

Ранее сообщалось, что военные России и Италии продезинфицировали три дома престарелых в итальянской провинции Брешиа.