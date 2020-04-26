Специалисты из России провели дезинфекцию в трёх городах Италии

Российские специалисты провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в трёх городах итальянской провинции Брешиа. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Дезинфекция проведена в домах для пожилых людей в городах Кьяри, Коккальо и Ровато провинции Брешиа (Ломбардия)», — приводит РИА Новости сообщение военного ведомства.

Всего российские военные врачи-эпидемиологи и специалисты войск РХБЗ Минобороны России совместно с итальянскими военными специалистами провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей в более чем 77 населённых пунктах Ломбардии.

Ранее сообщалось, что российские и итальянские военные специалисты продезинфицировали дома для пожилых людей в двух пансионатах итальянских городов Серина и Верделло.