Российские специалисты провели дезинфекцию в трёх городах Италии

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Российские специалисты провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в трёх городах итальянской провинции Брешиа. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБ защиты вооружённых сил Италии провели дезинфекцию внутренних помещений и прилегающих дорог ещё трёх лечебных учреждений провинции Брешиа (Ломбардия)», — приводит РИА Новости сообщение военного ведомства.

Отмечается, что работы проведены в домах престарелых в городах Квинцано-д'Ольо, Понтевико и Пральбойно.

Ранее сообщалось, что российские и итальянские военные специалисты продезинфицировали дома для пожилых людей в двух пансионатах итальянских городов Серина и Верделло. 

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