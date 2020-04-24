Российские специалисты провели дезинфекцию в трёх городах Италии
«Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБ защиты вооружённых сил Италии провели дезинфекцию внутренних помещений и прилегающих дорог ещё трёх лечебных учреждений провинции Брешиа (Ломбардия)», — приводит РИА Новости сообщение военного ведомства.
Отмечается, что работы проведены в домах престарелых в городах Квинцано-д'Ольо, Понтевико и Пральбойно.
Ранее сообщалось, что российские и итальянские военные специалисты продезинфицировали дома для пожилых людей в двух пансионатах итальянских городов Серина и Верделло.