В Китае за сутки выявили четыре случая заражения коронавирусом
- globallookpress.com
Об этом свидетельствуют данные Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что в настоящий момент в стране болеют 619 пациентов с COVID-19.
За всё время в Китае подтверждено более 82,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 77,6 тыс. человек, скончались 4633.
26 апреля стало известно, что в больницах китайской Ухани в провинции Хубэй не осталось ни одного пациента с коронавирусной инфекцией.