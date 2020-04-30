В Китае за сутки выявили четыре случая заражения коронавирусом

В Китае за сутки выявили четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, летальных исходов не зафиксировано.

Об этом свидетельствуют данные Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что в настоящий момент в стране болеют 619 пациентов с COVID-19.

За всё время в Китае подтверждено более 82,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 77,6 тыс. человек, скончались 4633.

26 апреля стало известно, что в больницах китайской Ухани в провинции Хубэй не осталось ни одного пациента с коронавирусной инфекцией.