В Китае выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом за сутки

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В Китае выявили шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки. При этом три из них завезены из других стран.

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Как уточняется, число подтверждённых случаев заражения новым коронавирусом в стране достигло 82 836. 

77 555 человек выздоровели, 4633 скончались.

26 апреля официальный представитель Государственного комитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн сообщил, что в больницах китайской Ухани в провинции Хубэй не осталось ни одного пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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