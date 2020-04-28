В Китае выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом за сутки
Об этом говорится в сообщении на сайте Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Как уточняется, число подтверждённых случаев заражения новым коронавирусом в стране достигло 82 836.
77 555 человек выздоровели, 4633 скончались.
26 апреля официальный представитель Государственного комитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн сообщил, что в больницах китайской Ухани в провинции Хубэй не осталось ни одного пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19.