Захарова заявила о «стирании» США граней между видами ядерного оружия

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США пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова заявила о «стирании» США граней между видами ядерного оружия
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

Она рассказала, что 24 апреля на сайте Госдепа был опубликован материал, посвящённый созданию в США ядерных боезарядов малой мощности W76-2 и оснащению ими части баллистических ракет подводных лодок Trident 2.

«Необходимость разработки и развёртывания ядерного оружия малой мощности подаётся как реакция США на «усиление глобальных угроз», в первую очередь «наращивание ядерного потенциала России и Китая», — сообщила дипломат.

Захарова напомнила, что российская сторона считает «подобный шаг опасным», «элементом дестабилизации».

«Здесь очевидным образом происходит целенаправленное стирание граней между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием», — заявила она.

По её словам, это ведёт к понижению ядерного порога и росту угрозы ядерного конфликта.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что российская сторона рассчитывает в ходе следующих переговоров с США обсудить вопрос вывода американского ядерного оружия из Европы.

В начале марта Захарова отмечала, что Россия призывает американскую сторону отказаться от «безудержного наращивания» военной мощи.

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