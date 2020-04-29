Захарова заявила о «стирании» США граней между видами ядерного оружия
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- РИА Новости
Она рассказала, что 24 апреля на сайте Госдепа был опубликован материал, посвящённый созданию в США ядерных боезарядов малой мощности W76-2 и оснащению ими части баллистических ракет подводных лодок Trident 2.
«Необходимость разработки и развёртывания ядерного оружия малой мощности подаётся как реакция США на «усиление глобальных угроз», в первую очередь «наращивание ядерного потенциала России и Китая», — сообщила дипломат.
Захарова напомнила, что российская сторона считает «подобный шаг опасным», «элементом дестабилизации».
«Здесь очевидным образом происходит целенаправленное стирание граней между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием», — заявила она.
По её словам, это ведёт к понижению ядерного порога и росту угрозы ядерного конфликта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что российская сторона рассчитывает в ходе следующих переговоров с США обсудить вопрос вывода американского ядерного оружия из Европы.
В начале марта Захарова отмечала, что Россия призывает американскую сторону отказаться от «безудержного наращивания» военной мощи.