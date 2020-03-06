Захарова осудила «безудержное наращивание» США военной мощи

Россия призывает Соединённые Штаты отказаться от «безудержного наращивания» военной мощи, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как отметила Захарова, Вашингтон не просто модернизирует свои ядерные силы, но стремится придать им новые возможности, что «существенно расширяет вероятность их применения».

«Складывается ощущение, что в Вашингтоне решили целенаправленно рассматривать ядерный конфликт в качестве реальной политической опции и создают для этого соответствующий потенциал», — подчеркнула она.

Вместе с тем, по словам Захаровой, для придания таким деструктивным действиям легитимности Соединённые Штаты «по традиции» ссылаются на внешние угрозы.

«Безудержное наращивание военной мощи, тем более вне каких-либо сдерживающих правовых рамок, — это просто тупиковый путь. Куда более эффективный способ обеспечения национальной безопасности — это продолжение политики контроля над вооружениями и налаживание мирного взаимодействия с другими государствами, к чему мы вновь призываем США», — сказала она.

Ранее в МИД КНР заявили об отсутствии планов участвовать в переговорах России и США по контролю над вооружениями, несмотря на приверженность страны усилиям в сфере глобальной стратегической стабильности.

29 февраля сообщалось, что президент США Дональд Трамп намерен обсудить на встрече с лидерами России, Китая, Великобритании и Франции контроль над вооружениями.