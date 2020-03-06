Захарова осудила «безудержное наращивание» США военной мощи

Короткая ссылка
Россия призывает Соединённые Штаты отказаться от «безудержного наращивания» военной мощи, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова осудила «безудержное наращивание» США военной мощи
  • © MFA Russia/via Globallookpress.com

Как отметила Захарова, Вашингтон не просто модернизирует свои ядерные силы, но стремится придать им новые возможности, что «существенно расширяет вероятность их применения».

«Складывается ощущение, что в Вашингтоне решили целенаправленно рассматривать ядерный конфликт в качестве реальной политической опции и создают для этого соответствующий потенциал», — подчеркнула она.

Вместе с тем, по словам Захаровой, для придания таким деструктивным действиям легитимности Соединённые Штаты «по традиции» ссылаются на внешние угрозы.

«Безудержное наращивание военной мощи, тем более вне каких-либо сдерживающих правовых рамок, — это просто тупиковый путь. Куда более эффективный способ обеспечения национальной безопасности — это продолжение политики контроля над вооружениями и налаживание мирного взаимодействия с другими государствами, к чему мы вновь призываем США», — сказала она.

Ранее в МИД КНР заявили об отсутствии планов участвовать в переговорах России и США по контролю над вооружениями, несмотря на приверженность страны усилиям в сфере глобальной стратегической стабильности.

29 февраля сообщалось, что президент США Дональд Трамп намерен обсудить на встрече с лидерами России, Китая, Великобритании и Франции контроль над вооружениями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить