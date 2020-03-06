Захарова осудила «безудержное наращивание» США военной мощи
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Как отметила Захарова, Вашингтон не просто модернизирует свои ядерные силы, но стремится придать им новые возможности, что «существенно расширяет вероятность их применения».
«Складывается ощущение, что в Вашингтоне решили целенаправленно рассматривать ядерный конфликт в качестве реальной политической опции и создают для этого соответствующий потенциал», — подчеркнула она.
Вместе с тем, по словам Захаровой, для придания таким деструктивным действиям легитимности Соединённые Штаты «по традиции» ссылаются на внешние угрозы.
«Безудержное наращивание военной мощи, тем более вне каких-либо сдерживающих правовых рамок, — это просто тупиковый путь. Куда более эффективный способ обеспечения национальной безопасности — это продолжение политики контроля над вооружениями и налаживание мирного взаимодействия с другими государствами, к чему мы вновь призываем США», — сказала она.
Ранее в МИД КНР заявили об отсутствии планов участвовать в переговорах России и США по контролю над вооружениями, несмотря на приверженность страны усилиям в сфере глобальной стратегической стабильности.
29 февраля сообщалось, что президент США Дональд Трамп намерен обсудить на встрече с лидерами России, Китая, Великобритании и Франции контроль над вооружениями.