Лавров заявил о планах обсудить вывод ядерного оружия США из Европы
- РИА Новости
Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе онлайн-лекции для студентов МГИМО.
«Это [вывод ядерного оружия США из Европы] будет, наверное, темой будущих переговоров, когда наши американские коллеги до этого созреют», — цитирует министра ТАСС.
Лавров добавил, что Москва очень надеется, что «заявления о заинтересованности в таких переговорах не останутся просто словами».
Также глава внешнеполитического ведомства сообщил, что пятёрка СБ ООН прорабатывает дату видеоконференции.