Лавров заявил о планах обсудить вывод ядерного оружия США из Европы

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Российская сторона надеется в ходе следующих переговоров с Соединёнными Штатами обсудить вопрос вывода американского ядерного оружия из Европы.
Лавров заявил о планах обсудить вывод ядерного оружия США из Европы
  • РИА Новости

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе онлайн-лекции для студентов МГИМО.

«Это [вывод ядерного оружия США из Европы] будет, наверное, темой будущих переговоров, когда наши американские коллеги до этого созреют», — цитирует министра ТАСС.

Лавров добавил, что Москва очень надеется, что «заявления о заинтересованности в таких переговорах не останутся просто словами».

Также глава внешнеполитического ведомства сообщил, что пятёрка СБ ООН прорабатывает дату видеоконференции.

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