Греция на следующей неделе начнёт выход из карантина
- Reuters
Как сообщает Интерфакс, первый этап снятия ограничений начнётся 4 мая и продолжится до середины июня.
Со следующей недели в стране откроются маленькие магазины и салоны красоты. Также будут сняты ограничения на передвижение в пределах административных районов страны.
В июне возобновят работу детские сады и начальные школы, а также торговые центры, рестораны и отели.
В Греции с начала вспышки коронавируса COVID-19 выявлено 2534 случая заражения, 136 инфицированных скончались.
Ранее власти Греции завели уголовные дела на двух священнослужителей за проведение служб в храмах в Вербное воскресенье, несмотря на действующие ограничительные меры из-за коронавирусной инфекции COVID-19.