Греция на следующей неделе начнёт выход из карантина

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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что на следующей неделе в стране начнётся снятие введённых из-за пандемии коронавируса COVID-19 ограничений.
Греция на следующей неделе начнёт выход из карантина
  • Reuters

Как сообщает Интерфакс, первый этап снятия ограничений начнётся 4 мая и продолжится до середины июня.

Со следующей недели в стране откроются маленькие магазины и салоны красоты. Также будут сняты ограничения на передвижение в пределах административных районов страны.

В июне возобновят работу детские сады и начальные школы, а также торговые центры, рестораны и отели.

В Греции с начала вспышки коронавируса COVID-19 выявлено 2534 случая заражения, 136 инфицированных скончались.

Ранее власти Греции завели уголовные дела на двух священнослужителей за проведение служб в храмах в Вербное воскресенье, несмотря на действующие ограничительные меры из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

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