В Греции завели дела на двух священников за проведение службы
- РИА Новости
Об этом сообщает Iefimerida.
Уточняется, что проведение служб проходило вопреки запрету на участие верующих в литургиях, введённому как государством, так и Священным синодом Элладской православной церкви (ЭПЦ) с целью пресечения распространения коронавируса.
Иски для рассмотрения дел в судах по срочной процедуре подали прокурор Керкиры Дионисиос Ламбридис и руководитель афинской прокуратуры Вангелис Иоаннидис.
По данным издания, в первом случае священник причащал пришедших в присутствии полицейских и при этом всё происходящее снималось телевидением. Во втором же случае священнослужитель предлагал людям святое причастие через чёрный ход церкви и это было заснято самими верующими.
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