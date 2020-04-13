В Греции завели дела на двух священников за проведение службы

Власти Греции завели уголовные дела на двух священнослужителей за проведение служб в храмах в Вербное воскресенье, несмотря на действующие ограничительные меры из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает Iefimerida.

Уточняется, что проведение служб проходило вопреки запрету на участие верующих в литургиях, введённому как государством, так и Священным синодом Элладской православной церкви (ЭПЦ) с целью пресечения распространения коронавируса.

Иски для рассмотрения дел в судах по срочной процедуре подали прокурор Керкиры Дионисиос Ламбридис и руководитель афинской прокуратуры Вангелис Иоаннидис.

По данным издания, в первом случае священник причащал пришедших в присутствии полицейских и при этом всё происходящее снималось телевидением. Во втором же случае священнослужитель предлагал людям святое причастие через чёрный ход церкви и это было заснято самими верующими.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил посмотреть на коронавирусную инфекцию COVID-19 как на милость Божию.