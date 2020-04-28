Более 50 военных пострадали в ходе столкновений в Ливане

Более 50 военнослужащих получили травмы во время массовых беспорядков в нескольких городах Ливана.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командование армии Ливана.

Уточняется, что столкновения происходили в Триполи, Аккаре и долине Бекаа.

По данным агентства, ночью 27 апреля в Триполи начались массовые беспорядки: люди поджигали отделения банков, блокировали дороги и забрасывали военные машины и пешие патрули бутылками с горючей смесью, гранатами, камнями и металлическими предметами.

В конце октября 2019 года бывший ливанский премьер-министр Саад Харири объявил об отставке во время массовых демонстраций в стране.

В январе президент Ливана Мишель Аун подписал документы по формированию нового правительства.