Антонов сообщил о планах вывоза части российских школьников из США

Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что часть российских школьников, которые находятся в Соединённых Штатах, вылетят из Нью-Йорка в Москву 28 апреля.

Об этом сообщается на странице российского посольства в США в Facebook.

Антонов отметил, что «рейс формируется непросто».

«Мы сделали акцент на гуманитарном характере списка пассажиров, в число которых входят пожилые люди, находящиеся на реабилитации после операции, и, разумеется, наши школьники, которые оказались здесь в рамках неких учебных программ», — рассказал он.

Он сообщил, что дипмиссия пытается собрать российских школьников, «попавших в трудную ситуацию в США из 15 штатов».

По его словам, большинству из их предстоит сделать несколько пересадок.

Посол заявил, что сотрудники дипмиссии «находятся в постоянном контакте с родителями несовершеннолетних».

«Делаем всё от нас зависящее, чтобы дети успели прибыть вовремя на рейс», — сообщил Антонов.

Он заявил, что этим рейсом «не полностью будет решена проблема возвращения российских ребят из США».

«Нам ещё предстоит большая работа по выяснению точного количества застрявших здесь школьников, их имён и контактов», — добавил дипломат.

Ранее в МИД сообщили, что в США «в сложном положении» оказались несколько десятков российских школьников, которые прошлой осенью выехали из России с целью обучения в американских учебных заведениях.