Захарова рассказала о ситуации с российскими школьниками в США

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о ситуации с российскими школьниками, которые находятся в Соединённых Штатах.
Захарова рассказала о ситуации с российскими школьниками в США
  • Reuters

Она сообщила, что американская сторона до сих пор не предоставила полный список российских детей, которые застряли в США.

«Пока посольству удалось определить поимённо 42 человека. Из них восемь уже вернулись в Россию, 34 остаются в США и разбросаны по всей стране», — заявила Захарова.

При этом она не исключила, что в США «могли оказаться гораздо больше 80» российских подростков.

Ранее Захарова сообщала, что в США «в сложном положении» оказались несколько десятков российских школьников, которые прошлой осенью выехали из России с целью обучения в американских учебных заведениях. 

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