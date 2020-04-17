Захарова прокомментировала ситуацию с российскими школьниками в США

Госдепартамент США пытается откреститься от кураторства программы, по которой школьники из России оказались в Соединённых Штатах, однако ссылки на эту программу есть на сайте американского ведомства, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«В Госдепартаменте США теперь пытаются просто откреститься от кураторства программы Secondary School Student Program, хотя на его сайте есть прямые ссылки на неё и десять дней назад он сам попросил репатриировать наших детей в Россию из-за начавшейся эпидемии коронавируса», — сказала она на брифинге.

Захарова отметила, что Вашингтон до сих пор не предоставил списки российских школьников.

«Лишь сегодня утром нам передали список американских организаций, которые должны непосредственно заниматься этим вопросом. Накануне говорили, что таких организаций девять, но в направленном перечне всего семь названий», — рассказала представитель ведомства.

Она добавила, что изначально в США сообщили о 74 российских детях, однако «на сегодняшний момент уже есть данные от американской стороны, что их 80».

«Утверждается, что из них в Штатах остаются только 29, остальные якобы уехали домой. Нам известно официально только о шести детях, которые добрались до России. Где находятся остальные, когда они выехали, откуда и, самое главное, прилетели ли они в Россию — неизвестно», — заявила Захарова, добавив, что российская сторона занимается данным вопросом.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что в США «в сложном положении» оказались несколько десятков российских школьников, которые прошлой осенью выехали из России с целью обучения в американских учебных заведениях.