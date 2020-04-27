Мадуро назначил нового главу PDVSA

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назначил Асдурбаля Хосе Чавеса Хименеса исполняющим обязанности главы компании Petróleos de Venezuela (PDVSA).

«В соответствии с Указом №4191 президентом государственной компании Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) и её совета директоров назначен гражданин Асдурбаль Хосе Чавес Хименес, в качестве исполняющего обязанности», — приводит сообщение официальной газеты правительства Венесуэлы РИА Новости.

В декабре США ввели санкции против шести танкеров PDVSA, перевозивших венесуэльскую нефть на Кубу.

В конце февраля Мадуро объявил о реформе в нефтедобывающей отрасли для обеспечения защиты страны от американских санкций.