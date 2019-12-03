Помпео сообщил о новых санкциях в отношении Венесуэлы

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США ввели санкции против шести танкеров, перевозивших венесуэльскую нефть на Кубу. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео.
Помпео сообщил о новых санкциях в отношении Венесуэлы
  • Reuters

«Сегодня мы предприняли дальнейшие действия против попыток Мадуро и Кубы украсть природные ресурсы Венесуэлы для собственного обогащения», — написал он в Twitter.

В заявлении Госдепартамента США отмечается, что танкеры, перевозившие нефть из Венесуэлы на Кубу, принадлежат государственной венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA. Речь идёт о танкерах Icaro, Luisa Caceres de Arismendi, Manuela Saenz, Paramaconi, Terepaima, Yare.

Ранее Госдепартамент США внёс в санкционные списки кубинского министра внутренних дел Хулио Гандарилью в связи с его «вовлечённостью в грубые нарушения прав человека» в Венесуэле.

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