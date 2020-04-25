Лавров прокомментировал нападки некоторых стран на ВОЗ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил, что видит в нападках на Всемирную организацию здравоохранения со стороны некоторых стран попытки оправдать свои запоздавшие и недостаточные меры по борьбе с коронавирусом.

«В этих нападках проявляется, на мой взгляд, стремление оправдать те или иные действия, которые были слишком запоздавшими, слишком недостаточными», — цитирует РИА Новости главу российского внешнеполитического ведомства.

Также он напомнил, что ВОЗ в соответствии со своим уставом обязана действовать в качестве руководящего и координирующего органа в вопросах здравоохранения. По мнению Лаврова, организация «вполне справляется с этой своей ролью».

«Да, конечно, не идеально, никто не совершенен», — сказал министр.

15 апреля президент США Дональд Трамп объявил о приостановке Соединёнными Штатами взносов в ВОЗ из-за «плохого управления и сокрытия информации о распространении коронавируса».

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация ничего не скрывает от стран мира.