Лавров прокомментировал нападки некоторых стран на ВОЗ
- РИА Новости
«В этих нападках проявляется, на мой взгляд, стремление оправдать те или иные действия, которые были слишком запоздавшими, слишком недостаточными», — цитирует РИА Новости главу российского внешнеполитического ведомства.
Также он напомнил, что ВОЗ в соответствии со своим уставом обязана действовать в качестве руководящего и координирующего органа в вопросах здравоохранения. По мнению Лаврова, организация «вполне справляется с этой своей ролью».
«Да, конечно, не идеально, никто не совершенен», — сказал министр.
15 апреля президент США Дональд Трамп объявил о приостановке Соединёнными Штатами взносов в ВОЗ из-за «плохого управления и сокрытия информации о распространении коронавируса».
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация ничего не скрывает от стран мира.