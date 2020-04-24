Джабаров оценил блокировку Киевом проекта резолюции в ООН

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Анна Лушникова
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT блокировку украинскими дипломатами проекта российской резолюции в Генассамблее ООН об ослаблении санкционного режима в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Джабаров оценил блокировку Киевом проекта резолюции в ООН
  • РИА Новости

«Любая инициатива, которая исходит от России, на Украине будет восприниматься в штыки, о чём бы ни шла речь. Тем более о санкциях, на которые они постоянно уповают с 2014 года, рассчитывая, что наша страна под ними прогнётся. Голосование киевских дипломатов меня, если честно, волнует мало», — сказал сенатор.

Джабаров подчеркнул, что Украина не постоянный член Совета Безопасности ООН и права вето не имеет.

«На её голос мало кто сейчас обращает внимание, весь мир сегодня занят куда более важными проблемами», — считает он.

Ранее дипломаты из постпредства России при ООН заявили, что блокировка украинскими дипломатами проекта российской резолюции в Генассамблее ООН об ослаблении санкционного режима в условиях пандемии коронавируса является кощунством.

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