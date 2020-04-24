Российские дипломаты оценили блокировку Киевом проекта резолюции в ООН

Блокировка украинскими дипломатами проекта российской резолюции в Генассамблее ООН об ослаблении санкционного режима в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 является кощунством.

Такое мнение выразили дипломаты из постпредства России при ООН.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter сообщил о блокировке украинской стороной российской резолюции по борьбе с COVID-19 в Генассамблее организации.

«Нашим украинским коллегам пришёлся не по нраву призыв действовать в духе добрососедства, который, дескать, неуместен со стороны «государства-агрессора», коим украинская пропаганда настойчиво и вопреки фактам и здравому смыслу пытается выставить Россию», — говорится в комментарии российского постпредства в ООН.

По мнению российских дипломатов, позиция их украинских коллег является «кощунственной» и подрывающей международное сотрудничество в борьбе с COVID-19.

В начале апреля Россия осудила блокировку декларации по борьбе с коронавирусом в ГА ООН.