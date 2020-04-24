В Южной Корее число выздоровевших от коронавируса превысило 8500
Как сообщает РИА Новости, за сутки в Южной Корее зафиксировали шесть новых случаев заражения COVID-19, 90 пациентов выздоровели.
Общее число подтверждённых случаев достигло 10 708.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.
Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.