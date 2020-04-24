В Южной Корее число выздоровевших от коронавируса превысило 8500

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции COVID-19 в Южной Корее составило 8501. Об этом свидетельствуют данные центров по контролю и профилактике заболеваний при Министерстве здравоохранения страны.