В Италии за сутки от коронавируса вылечились рекордное число пациентов

В Италии впервые число пациентов, вылечившихся за сутки от коронавирусной инфекции, превысило количество новых заболевших, заявил глава итальянской службы гражданской обороны Анджело Боррелли.

«Сегодняшние данные особенно ободряющие. Число выздоровевших и выписанных впервые превысило число новых случаев», — цитирует Боррелли Stretto Web.

Так, за сутки в Италии от коронавируса выздоровели 3033 человека, а число новых заражений составило 2646.

При этом число жертв возросло на 464 — до 25 549.

Всего на текущий момент коронавирусом в Италии заражены 106 848 человек.

Ранее сообщалось, что число скончавшихся от последствий заражения коронавирусной инфекцией в Италии превысило 23 тыс.