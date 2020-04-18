Число жертв коронавируса в Италии превысило 23 тысячи

Число скончавшихся от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Италии достигло 23 227. Об этом сообщает ANSA со ссылкой на данные службы гражданской обороны страны.

Отмечается, что за последние 24 часа в стране зафиксировано 482 случая смерти пациентов с COVID-19.

На данный момент заражёнными коронавирусом в Италии считаются более 107 тыс. человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.