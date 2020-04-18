Число жертв коронавируса в Италии превысило 23 тысячи
- Reuters
Отмечается, что за последние 24 часа в стране зафиксировано 482 случая смерти пациентов с COVID-19.
На данный момент заражёнными коронавирусом в Италии считаются более 107 тыс. человек.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.
Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.