В Италии за сутки умерли 575 человек с коронавирусом

Короткая ссылка
За последние сутки в Италии зафиксировано 3493 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает La Repubblica со ссылкой на департамент гражданской защиты страны.
В Италии за сутки умерли 575 человек с коронавирусом
  • Reuters

Таким образом, общее число инфицированных с начала эпидемии достигло 172 434.

Отмечается, что за день от последствий коронавируса умерли 575 человек, общее количество летальных исходов составило 22 745.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить