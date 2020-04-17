В Италии за сутки умерли 575 человек с коронавирусом

За последние сутки в Италии зафиксировано 3493 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает La Repubblica со ссылкой на департамент гражданской защиты страны.

Reuters

Таким образом, общее число инфицированных с начала эпидемии достигло 172 434. Отмечается, что за день от последствий коронавируса умерли 575 человек, общее количество летальных исходов составило 22 745.