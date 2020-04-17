В Италии за сутки умерли 575 человек с коронавирусом
За последние сутки в Италии зафиксировано 3493 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает La Repubblica со ссылкой на департамент гражданской защиты страны.
- Reuters
Таким образом, общее число инфицированных с начала эпидемии достигло 172 434.
Отмечается, что за день от последствий коронавируса умерли 575 человек, общее количество летальных исходов составило 22 745.
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