В МИД России призвали Чехию к диалогу по ситуации с памятником Коневу
- globallookpress.com
В МИД России напомнили, что снос памятника Коневу нарушает российско-чешский договор о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года, согласно которому правительства России и Чехии обязаны обеспечивать сохранность воинских памятников и ухаживать за ними, а также предоставлять доступ к ним.
«Ссылки на положения внутреннего права, как и на решения местных органов, в качестве оправдания для невыполнения договора недопустимы... Вопрос, в чьей собственности находится памятник, в данном рассматриваемом контексте значения не имеет», — подчеркнула Захарова.
По её словам, вопрос о демонтаже памятника Коневу должен был решаться путём двусторонних консультаций.
«Мы призываем партнёров вернуться к выполнению вытекающих из упомянутого договора обязательств в полном объёме, готовы к предметному диалогу с чешской стороной по этой проблеме, которая, конечно, отягощает двусторонние отношения», — заключила дипломат.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что заявления властей Чехии о том, что положения российско-чешского договора не были нарушены после сноса памятника Коневу, — «от лукавого».
В МИД Чехии заявили, что «перемещение памятника не является нарушением какого-либо из действующих международных договоров между Чехией и Россией».