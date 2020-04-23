В МИД России призвали Чехию к диалогу по ситуации с памятником Коневу

Москва призывает Прагу к предметному диалогу в связи с ситуацией вокруг демонтажа памятника маршалу Ивану Коневу, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В МИД России напомнили, что снос памятника Коневу нарушает российско-чешский договор о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года, согласно которому правительства России и Чехии обязаны обеспечивать сохранность воинских памятников и ухаживать за ними, а также предоставлять доступ к ним.

«Ссылки на положения внутреннего права, как и на решения местных органов, в качестве оправдания для невыполнения договора недопустимы... Вопрос, в чьей собственности находится памятник, в данном рассматриваемом контексте значения не имеет», — подчеркнула Захарова.

По её словам, вопрос о демонтаже памятника Коневу должен был решаться путём двусторонних консультаций.

«Мы призываем партнёров вернуться к выполнению вытекающих из упомянутого договора обязательств в полном объёме, готовы к предметному диалогу с чешской стороной по этой проблеме, которая, конечно, отягощает двусторонние отношения», — заключила дипломат.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что заявления властей Чехии о том, что положения российско-чешского договора не были нарушены после сноса памятника Коневу, — «от лукавого».

В МИД Чехии заявили, что «перемещение памятника не является нарушением какого-либо из действующих международных договоров между Чехией и Россией».