В Перу амнистируют 3 тысячи заключённых из-за коронавируса

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Министр юстиции Перу Фернандо Кастаньеда заявил в интервью телеканалу ATV, что власти страны намерены амнистировать около 3 тыс. заключённых из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Это матери детей в возрасте до трёх лет, беременные, пожилые старше 60, которые не совершали тяжких преступлений, те, кого осудили на срок до четырёх лет заключения, и те, кому до окончания тюремного срока осталось менее шести месяцев», — цитирует его ТАСС.

По словам министра, соответствующий указ будет опубликован в официальной печати 23 апреля. Первые заключённые начнут покидать места лишения свободы примерно через две недели.

Вместе с этим Кастаньеда отметил, что в настоящий момент в тюрьмах страны содержатся 97 тыс. заключённых, примерно у 500 из них выявлен коронавирус, 13 человек умерли в результате заражения.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов направил письмо генпрокурору Соединённых Штатов Уильяму Барру с просьбой освободить россиян из американских тюрем в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

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