Трамп рассказал о поставках аппаратов ИВЛ другим странам

Президент США Дональд Трамп рассказал о поставках аппаратов для искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) ряду стран.

«Я разговаривал с мировыми лидерами сегодня, которые нуждаются аппаратах ИВЛ... Мы посылаем 500 в Мексику, 500 во Францию, некоторые отправляем в Испанию и Италию», — заявил он во время общения с журналистами.

Вместе с этим президент отметил, что сейчас США производят массу аппаратов ИВЛ. Их производят не только для борьбы с коронавирусом, но и «на всякий случай».

Ранее Трамп сообщил об испытаниях в США более 70 методик лечения коронавирусной инфекции.