За сутки в Турции выявили более 3000 заразившихся коронавирусом
Об этом говорится в инфографике, опубликованной на странице министра в Twitter.
Отмечается, что за последние 24 часа было сделано 37 535 тестов и зарегистрировано 3083 новых случая заражения коронавирусом.
Также за указанное время от коронавируса скончались 117 больных, в результате чего общее число умерших достигло 2376.
Общее число заболевших к настоящему моменту составляет 98 674.
Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин и вице-президент Турции Фуат Октай в ходе телефонного разговора обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.