За сутки в Турции выявили более 3000 заразившихся коронавирусом

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что за сутки в стране выявили более 3 тыс. заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом говорится в инфографике, опубликованной на странице министра в Twitter.

Отмечается, что за последние 24 часа было сделано 37 535 тестов и зарегистрировано 3083 новых случая заражения коронавирусом.

Также за указанное время от коронавируса скончались 117 больных, в результате чего общее число умерших достигло 2376.

Общее число заболевших к настоящему моменту составляет 98 674.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин и вице-президент Турции Фуат Октай в ходе телефонного разговора обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.