В Берлине отменили шествие «Бессмертного полка» из-за коронавируса

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В Берлине отменили шествие «Бессмертного полка» 9 мая из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Организаторы намерены рассмотреть варианты проведения акции онлайн, сообщила координатор проекта Яна Заугарова.
В Берлине отменили шествие «Бессмертного полка» из-за коронавируса
  • РИА Новости

«Буквально сегодня мы разговаривали с полицией. К сожалению, ничего нельзя сделать — шествие отменено. Переходим в онлайн-режим», — цитирует её РИА Новости.

Заугарова рассказала, что координаторы в качестве альтернативы предлагают желающим разместить транспарант или фотографию с изображением воевавшего родственника в окне квартиры или заменить картинку своего профиля в социальных сетях на фотографию ветерана. 

Кроме того, на сайте акции moypolk.ru можно выложить видеообращение с историей своей семьи.

«Многие спрашивают, возможно ли перенести шествие на более позднее время. Были у нас такие мысли, но мы не представляем себе шествия «Бессмертного полка» в другой день, кроме как в День Победы», — добавила координатор.

Ранее президент России Владимир Путин поручил перенести подготовку к массовым мероприятиям в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Путину было непросто принимать решение о переносе парада Победы.

ФАН сообщало, что организаторы «Бессмертного полка» рассматривают разные варианты проведения акции.

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