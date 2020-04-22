Трамп приказал уничтожать преследующие суда США иранские корабли

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Президент США Дональд Трамп заявил, что дал распоряжение ВМС уничтожать иранские боевые корабли, которые преследуют американские суда в море.
Трамп приказал уничтожать преследующие суда США иранские корабли
  • Reuters

«Я дал распоряжение ВМС США обстреливать и уничтожать любые иранские боевые корабли, если они преследуют наши корабли в море», — написал он в Twitter.

Ранее Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) сообщили, что 15 апреля в Персидском заливе произошёл инцидент с американскими кораблями. При этом они заявили, что США вели провокационные действия.

Тегеран пообещал дать «решительный ответ» на любую ошибку Вашингтона в заливе.

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