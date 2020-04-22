В Кремле прокомментировали заявления о происхождении коронавируса

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что все утверждения об искусственном происхождении COVID-19 бездоказательны.
В Кремле прокомментировали заявления о происхождении коронавируса
  • РИА Новости

«Сейчас каждый раз, когда появляется какой-то представитель или эксперт, который утверждает или даёт намёки об искусственном происхождении вируса, одновременно появляются два представителя или эксперта, которые исключают искусственное происхождение вируса. Поэтому и те, и другие говорят абсолютно бездоказательно», — сказал Песков.

При этом он отметил, что российские специалисты находятся в постоянном контакте с китайскими коллегами, происходит обмен информацией.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь прокомментировал сообщения о возможной утечке коронавируса из лаборатории в Ухани. Он отметил, что «ВОЗ не раз заявляла, что нет никаких доказательств того, что вирус был создан в лаборатории». По его словам, многие известные мировые специалисты считают так же.

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