В Кремле прокомментировали заявления о происхождении коронавируса

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что все утверждения об искусственном происхождении COVID-19 бездоказательны.

«Сейчас каждый раз, когда появляется какой-то представитель или эксперт, который утверждает или даёт намёки об искусственном происхождении вируса, одновременно появляются два представителя или эксперта, которые исключают искусственное происхождение вируса. Поэтому и те, и другие говорят абсолютно бездоказательно», — сказал Песков.

При этом он отметил, что российские специалисты находятся в постоянном контакте с китайскими коллегами, происходит обмен информацией.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь прокомментировал сообщения о возможной утечке коронавируса из лаборатории в Ухани. Он отметил, что «ВОЗ не раз заявляла, что нет никаких доказательств того, что вирус был создан в лаборатории». По его словам, многие известные мировые специалисты считают так же.