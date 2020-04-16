В Китае прокомментировали версию об утечке вируса из лаборатории

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь прокомментировал сообщения о возможной утечке коронавируса из лаборатории в Ухани.

«Что касается так называемой утечки вируса и других предположений, то они лишены каких-либо научных доказательств», — цитирует РИА Новости Чжао Лицзяня.

Он отметил, что «ВОЗ не раз заявляла, что нет никаких доказательств того, что вирус был создан в лаборатории».

«Многие известные мировые специалисты считают так же», — подчеркнул Чжао Лицзянь.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что первый пациент, заболевший коронавирусной инфекцией в китайском городе Ухань, где впервые зафиксировали вспышку COVID-19, работал в лаборатории Института вирусологии.

В конце февраля официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан, комментируя данные СМИ о якобы «утечке» коронавируса, заявил, что международное сообщество должно бороться не только с распространением инфекции, но и со всякого рода конспирологическими теориями и «политическими вирусами» вокруг неё.