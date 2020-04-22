Трамп прокомментировал сообщения о здоровье Ким Чен Ына

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Никто не подтверждал сообщения об ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщил президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что желает своему коллеге из КНДР здоровья и удачи.
Трамп прокомментировал сообщения о здоровье Ким Чен Ына
  • Reuters

«Могу только сказать, что желаю ему только хорошего, если он таком состоянии, о котором говорят в новостях», — сказал американский лидер во время выступления в Белом доме.

Трамп напомнил, что находится в хороших отношениях с Ким Чен Ыном.

«Я желаю удачи Ким Чен Ыну... Никто не подтвердил эти сообщения», — отметил глава государства.

Ранее телеканал CNN сообщил, что власти США изучают разведывательные данные о том, что здоровье Ким Чен Ына якобы ухудшилось после операции.

При этом, как сообщало агентство «Рёнхап», Сеул не фиксировал никаких признаков того, что у лидера КНДР возникли проблемы со здоровьем.

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