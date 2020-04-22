Плавучий госпиталь Comfort покинет Нью-Йорк
- Reuters
Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
«Мы вернем корабль обратно, и он будет готовиться к следующей миссии», — цитирует его РИА Новости.
Этот шаг согласован с губенатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, добавил он.
Как уточняет агентство, на корабле находилось более 2 тыс. человек команды и врачей, которые помогали медикам из Нью-Йорка работать в условиях загруженности больниц.
19 апреля сообщалось, что более 1400 медицинских работников-волонтёров работают в больницах Нью-Йорка.