Плавучий госпиталь Comfort покинет Нью-Йорк

Американский госпитальный корабль ВМС Comfort покинет Нью-Йорк, где находился для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«Мы вернем корабль обратно, и он будет готовиться к следующей миссии», — цитирует его РИА Новости.

Этот шаг согласован с губенатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, добавил он.

Как уточняет агентство, на корабле находилось более 2 тыс. человек команды и врачей, которые помогали медикам из Нью-Йорка работать в условиях загруженности больниц.

19 апреля сообщалось, что более 1400 медицинских работников-волонтёров работают в больницах Нью-Йорка.